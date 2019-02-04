  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kemal Öztürk'ün 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili iddiası konuşuluyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Program ve fikir değiştirmeyen muhalefetin yine kaybedeceğini söyleyen Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası "Şundan şöyle oy arttı bundan böyle oldu, 2023'te biz bunun gereğini yapacağız" diyeceğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 14:56 - Güncelleme: 04-02-2019 14:56

İnternetnaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ile iktidar ve muhalefet cephesinden yerel seçimleri değerlendirdi. Adaylık sürecinde CHP'de yaşananlara değinen iki gazeteci, ana muhalefetin seçimlerden başarılı çıkıp çıkamayacağını konuştu

Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da duvarın yarısını yıktıklarını 31 Mart'ta duvarın öbür yarısını yıkacaklarını iddia ettiğini hatırlatan Özışık,  "Şimdi İstanbul'da CHP-İYİ Parti-HDP ititfakı oluşmuş. 'Bu sefer olacak' diyorlar sen ne diyorsun?" sorusuna Öztürk şunları söyledi:

SEÇİMLERİ KAYBEDEN CHP GEREĞİNİ YAPTI MI?
"Şimdi bütün detay tartışmalarını bir kenara bıraktığınızda iki cümle kursak biri muhalefet diğeri iktidar için. Son 16 yılı hesaba katalım. Muhalefet için kuracağımız cümle şudur. Girdiği bütün seçimleri kaybetti. İktidar için de söyleyeceğimiz şey şudur. Girdiği bütün seçimleri kazandı. Peki girdiği bütün seçimleri kaybetmiş parti CHP, bunun gereğini yaptı mı? Mesela bir lider değiştirdi mi? Sistem değiştirmedi. Fikir değiştirmedi, program değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. 31 Mart'ta ta aynısı olacak. Durum değişmeyecek, yine kaybedecek.

KILIÇDAROĞLU '2023'TE BİZ BUNUN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ' DİYECEK
Yine Kılıçdaroğlu çıkacak ve diyecek ki aklımızın almadığı bir matematik kuracak. Şundan şöyle oy arttı bundan böyle oldu, 2023'te biz bunun gereğini yapacağız diyecek. Değişen bir şey olmayacak. En son yerel seçimlerden daha aşağı oy alırsa partinin bunu kaldıracak bir psikolojisi olduğunu düşünmüyorum. Kanaatime göre Muharrem İnce, bu konuda koçbaşı yaparak artık bu kadar yeter deyip ya alternatif partiyle ya parti içinde büyük bir kongreye giderek bir değişiklik isteyecek. CHP'nin liderlik sorunu aynı zamanda alternatif liderlik sorununda da var"

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kemal Öztürk'ün 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili iddiası konuşuluyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Seçmen 04 Şubat 2019 15:44 Yüce Türk Milleti yine Ak Parti derse başımızın üstüne ne yapalım ...işimize bakarız...Ya kaybederse siz ne yapacaksınız...yandaşlığa CHP de mi? devam edeceksiniz....

    CEVAP YAZ 7 8
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro