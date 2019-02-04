Kemal Öztürk'ün 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili iddiası konuşuluyor

İnternetnaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ile iktidar ve muhalefet cephesinden yerel seçimleri değerlendirdi. Adaylık sürecinde CHP'de yaşananlara değinen iki gazeteci, ana muhalefetin seçimlerden başarılı çıkıp çıkamayacağını konuştu

Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da duvarın yarısını yıktıklarını 31 Mart'ta duvarın öbür yarısını yıkacaklarını iddia ettiğini hatırlatan Özışık, "Şimdi İstanbul'da CHP-İYİ Parti-HDP ititfakı oluşmuş. 'Bu sefer olacak' diyorlar sen ne diyorsun?" sorusuna Öztürk şunları söyledi:

SEÇİMLERİ KAYBEDEN CHP GEREĞİNİ YAPTI MI?

"Şimdi bütün detay tartışmalarını bir kenara bıraktığınızda iki cümle kursak biri muhalefet diğeri iktidar için. Son 16 yılı hesaba katalım. Muhalefet için kuracağımız cümle şudur. Girdiği bütün seçimleri kaybetti. İktidar için de söyleyeceğimiz şey şudur. Girdiği bütün seçimleri kazandı. Peki girdiği bütün seçimleri kaybetmiş parti CHP, bunun gereğini yaptı mı? Mesela bir lider değiştirdi mi? Sistem değiştirmedi. Fikir değiştirmedi, program değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. 31 Mart'ta ta aynısı olacak. Durum değişmeyecek, yine kaybedecek.

KILIÇDAROĞLU '2023'TE BİZ BUNUN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ' DİYECEK

Yine Kılıçdaroğlu çıkacak ve diyecek ki aklımızın almadığı bir matematik kuracak. Şundan şöyle oy arttı bundan böyle oldu, 2023'te biz bunun gereğini yapacağız diyecek. Değişen bir şey olmayacak. En son yerel seçimlerden daha aşağı oy alırsa partinin bunu kaldıracak bir psikolojisi olduğunu düşünmüyorum. Kanaatime göre Muharrem İnce, bu konuda koçbaşı yaparak artık bu kadar yeter deyip ya alternatif partiyle ya parti içinde büyük bir kongreye giderek bir değişiklik isteyecek. CHP'nin liderlik sorunu aynı zamanda alternatif liderlik sorununda da var"