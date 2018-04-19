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Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmam Hatip'te okuttuğu kız öğrenci

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmam Hatip'te okuttuğu kız öğrenci

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmam Hatipte bir kız öğrenci okuttuğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar hiç dillendirmediği bu sırrını Genç İmam Hatipliler Derneği onu ziyaret edince açıkladı. Okuttuğu öğrenci Tokat'taymış ve...

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 17:10 - Güncelleme: 19-04-2018 17:35

TÜRKİYE seçim sürecine girerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmam Hatip'de öğrenci okuttuğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen bu sırrını da onu Genç İmam Hatipliler Derneği başkanı açıkladı.

CHP'yi ziyaret eden Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Kılıçdaroğlu'nun Çorum'da İmam Hatip'te okuyan bir kız öğrencinin tüm masraflarını üstlendiğini ve bunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

CHP DAVET ETTİ... CHP'den kendilerine davet geldiğini söyleyen Akkaya, Kılıçdaroğlu'nun sıcak karşılaması karşısında şaşırdıklarını söyledi. Akkaya şunları anlattı;

-"Böyle bir sıcak karşılama beklemiyorduk. Kendisine Atatürk'ün 1923 yılında Zağnos Paşa Camisi'nde okuduğu hutbeyi hediye ettik. O da bize Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti.

İMAM HATİPTE OKUTTUĞU KIZ ÖĞRENCİ : - Kendisi sohbet esansında Çorum'da, manevi kızım dediği ve bütün eğitim masraflarını üstlendiği birisinden bahsetti. İmam Hatip'te okuduğunu söyledi. Tabii biz de buna çok şaşırdık" .

NİYE CHP'Yİ ZİYARET ETTİLER :
-"Sonuçta bizim dinimizde, inançlarımıza göre birisi sizi davet ettiği zaman davete icabet etmek sünnettir. Biz de davete icabet edilmesi gerektiğini düşünerek icabet ettik. Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. Sonuçta bu ülkede tek bir parti yok, onlarca siyasi parti var ve CHP de Türkiye'nin bir siyasi partisi. Biz de bu mesajı vermek üzere AK Parti, MHP ve CHP ile görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Kendisi gayet sıcak bir tavırla karşıladı bizleri, Meclis'teki makamında misafir etti. 45 dakikalık bir görüşmemiz oldu ve görüşmenin ardından ayrıldık."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 18:23 casuslık yapsın diye okutuyodur,yoksa nerdeee kemal ve imam hatip peh.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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