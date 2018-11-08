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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere engel geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillere engel geldi

Yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığına hazırlanan milletvekillerini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan engel geldi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:58 - Güncelleme: 08-11-2018 08:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamamak için büyük bir titizlikle yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

Gösterilecek adaylar hakkında detaylı araştırmalar yaptıran CHP Lideri, milletvekillerinin belediye başkanı adaylığı konusuna sıcak bakmıyor.

VEKİLLERE İZİN YOK: Özellikle CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde milletvekillerinin istifa ederek belediye başkanı adayı olmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Meclis'te güç kaybetmek istemiyor.

CHP Lideri'nin partisinin çok güçsüz olduğu bölgelerde bazı milletvekillerine şans verebileceği gündeme gelirken bu sayının 3'ü geçmeyeceği de kulislerde konuşulan iddialar arasında.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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