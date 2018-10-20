Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak mesajı verdi. Demokrasiyi savunan partilerle birlikte hareket edeceklerini söyledi. "CHP olarak demokrasiden yana partilerle hareket ediyoruz. bu İYİ Parti de olabilir, sadette, HDP de olabilir" dedi.

Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları kapsamında dünyaca ünlü tartışma platformu Oxford Union'da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

''BİZ TARİHTEN DERS ÇIKARRIYORUZ PARTİDEN DEĞİL''

Oxford Union'da konuşan ilk Türk olan Kılıçdaroğlu'na 16 yıldır iktidarda olan AK Parti'den ders alıp almadığı soruldu. Kılıçdaroğlu da, "Biz tarihten ders çıkarıyoruz bir partiden degil" şeklinde yanıtladı.

ABD'NİN SİLAH YARDIMI

CHP liderine yönetilen bir diğer soru ise ABD'nin terör örgütü YPG'ye yaptığı silah yardımıydı. Bölgenin sorunlarını Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın çözmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Kürtler'in özerk yapı taleplerini değerlendirdi.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı olayına ilişkin de, "Öldürme talimatını kimin verdiği bulunursa sorun çözülür" dedi.