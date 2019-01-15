Kemal Kılıçdaroğlu'dan Trump'a 'Sokak kabadayısı'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Aday Tanıtım toplantısında konuştu.

100. yılında inşallah 2023'te Sayın Mansur Yavaş Ankara'yı yönetecektir. Ankara'da bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Bunu kimle değiştireceğiz. Bir kişinin gücü ve iradesiyle değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara'yı çağdaş hale getirecek.

Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. 21. yüzyılın en görkemli başkentlerinden biri olacak Ankara. Hiçkimsenin işine son verilmeyecek. Çalışanların güvencesi Mansur Yavaş olacak. Harcanan paranın hesabını vermek bizim görevimiz. Mansur Yavaş da harcadığı her kurşun hesabını Ankaralılara ve millete verecek. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.

TRUMP'A TEPKİ Trump'ın attığı tweet... Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz diyor. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum, bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez. Kimse şunu unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lutfuyla kurulan bir devlet değildir. Sabaha kadar bekliyor, sabah olsa da Trump'ı arasam diye. Geldiğimiz noktayı görebiliyor musunuz?

81 milyonu tefecilere teslim ederseniz onlar gelip ağzınıdan lokmayı alır ve sisiniz çıkarmazsınız.