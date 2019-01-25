Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ortak basın toplantısı

İki parti 22'si büyükşehir belediyesi olmak üzere 27 ilde uzlaşma sağladı. Büyükşehirlerin 12'sinde CHP, 10'unda ise İYİ Parti aday gösterecek. Diğer illerin 4'ünde CHP'nin, birinde ise İYİ Parti'nin adayı yarışacak..

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde her iki parti kendi adayıyla yarışacak, Gölbaşı ilçesi ise İyi Parti’ye bırakıldı.

BÜYÜKŞEHİRDEKİ İLÇELER İki parti arasında yapılan ittifak anlaşmasına göre İstanbul'da, 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti, 10 ilçede ise her iki parti de aday gösterecek.

Ankara'da 4 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayları desteklenirken, 17 ilçede ise her iki parti aday gösterecek.

İzmir'de 23 ilçede CHP'nin, 2 ilçede İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. 5 ilçede ise her iki partinin de adayı seçimlere katılacak.

Gaziantep’te İyi Partili aday gösterilecek. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde CHP’den aday gösterilecek. Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki parti de kendi adayıyla yarışacak.