Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin mal varlığı şaşırttı borç bile almışlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu malvarlığı beyannamesini güncelleyip Meclis'e sundu. Kılıçdaroğlu'nun 2015’teki mal beyanında yer alan Burhaniye’de 300 bin lira değerindeki evini sattığı ayrıca dört kişiden toplam 200 bin TL borç aldığı ortaya çıktı. Borç parayı da oğlunu evlendirmek ve tazminatları ödemek için aldığı iddia edildi.

CHP liderinin mal varlığı

Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılına ait mal beyanına göre sahip oldukları şu şekilde sıralanıyor:

*Ankara'da Balgat'ta 142 bin TL değerinde ev

*Ankara Akyurt'ta 57 bin TL değerinde ev

*Tunceli'de 75 bin TL değerinde ev

Listede Kılıçdaroğlu'nun 1997'de üye olduğu iki ayrı kooperatif de bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca toplam “edinme değeri” 2 bin 733 TL olan 8 adet resim tablosu bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun eşinin serveti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı da listede yer aldı. Buna göre Selvi Kılıçadaroğlu'nun sadece bir adet pırlanta yüzüğü var. Mal beyanında, Kılıçdaroğlu ve eşine ait özel taşıt bilgisi ise yer almıyor.

Kılıçdaroğlu 200 bin lira borç almış

Mal varlığı listesinde Kılıçdaroğlu'nun 200 bin lira borç aldığı da yazıyor. Beyannamaye göre bu parayı 4 ayrı kişiden aldı. Kılıçdaroğlu borç parayı oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğününe ve hakkında açılan tazminat davalarına harcamış.