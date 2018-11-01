Kemal Kılıçdaroğlu Sıla'ya ne söyledi?

Ahmet Kural-Sıla arasından yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından Kemal Kılıçdaroğlu şarkıcı Sıla'yı aradı. Kılıçdaroğlu, "Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her zaman gönlümün de desteğimin de yanında olduğunu ifade ettim." dedi.

Bir tartışma programına katılarak açıklamalarda bulunana Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Kural ile Sıla arasından yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından şarkıcıyı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sıla'yı aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Özellikle kadın olan bir sanatçıya şiddette, daha doğrusu insana bir şiddeti asla kabul etmiyoruz. Doğru da değil. Toplumun beğendiği kabul ettiği önemli bir kişi. Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her zaman gönlümün de desteğimin de yanında olduğunu ifade ettim. Çok teşekkür etti. Üzülmemesini de söyledim. Toplum sizin yanınızda, toplum sizi destekliyor. Kadına şiddeti hep birlikte kınıyoruz diye. Düşüncelerimi paylaştım." dedi.