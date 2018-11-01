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Kemal Kılıçdaroğlu Sıla'ya ne söyledi?

Kemal Kılıçdaroğlu Sıla'ya ne söyledi?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla arasında yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Sıla'yı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 23:34 - Güncelleme: 01-11-2018 23:34

Ahmet Kural-Sıla arasından yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından Kemal Kılıçdaroğlu şarkıcı Sıla'yı aradı. Kılıçdaroğlu, "Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her zaman gönlümün de desteğimin de yanında olduğunu ifade ettim." dedi.

Bir tartışma programına katılarak açıklamalarda bulunana Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Kural ile Sıla arasından yaşandığı iddia edilen darp olayının ardından şarkıcıyı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sıla'yı aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Özellikle kadın olan bir sanatçıya şiddette, daha doğrusu insana bir şiddeti asla kabul etmiyoruz. Doğru da değil. Toplumun beğendiği kabul ettiği önemli bir kişi. Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Her zaman gönlümün de desteğimin de yanında olduğunu ifade ettim. Çok teşekkür etti. Üzülmemesini de söyledim. Toplum sizin yanınızda, toplum sizi destekliyor. Kadına şiddeti hep birlikte kınıyoruz diye. Düşüncelerimi paylaştım." dedi.

 

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  • OFLU BABA 02 Kasım 2018 00:24 SAYIN RECEP TAYYIP ERDOGAN BEYDEN INSANLIK ADINA OGRENECEGIN COK SEY VAR KILICTAROGLU ISTE BOYLE INSANLARI ARAYIP GONLUNU ALMASINI OGREN

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