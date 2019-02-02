Kemal Kılıçdaroğlu PM'den öyle bir yetki aldı ki isimleri değiştirebilecek

CHP'de bugün belediye başkan adaylarının belirlenmesi noktasında CHP MYK ve CHP PM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Belediye başkan adayı olarak düşünülen isimler CHP MYK'dan sorunsuz bir şekilde geçti. Daha sonra ise CHP PM'de yaşanan aday tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir hamle geldi.
ADAYLARI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ALDI
CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve gösterilen belediye başkan adaylarının değiştirilmesi ilişkin yetki CHP PM'de oylandı. Yapılan PM oylamasında verilmek istenen yetkiye ilişkin 43 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oy kullanıldı.
Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin belli olmayan belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve daha önce açıklanan belediye başkan adaylarının değiştirilmesi dahil geniş bir yetkiyi almış oldu.
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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