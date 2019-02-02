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Kemal Kılıçdaroğlu PM'den öyle bir yetki aldı ki isimleri değiştirebilecek

Kemal Kılıçdaroğlu PM'den öyle bir yetki aldı ki isimleri değiştirebilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve belirlenen belediye başkanlarının değiştirilmesi konusunda PM'den yetki aldı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 22:20 - Güncelleme: 02-02-2019 22:20

CHP'de bugün belediye başkan adaylarının belirlenmesi noktasında CHP MYK ve CHP PM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Belediye başkan adayı olarak düşünülen isimler CHP MYK'dan sorunsuz bir şekilde geçti. Daha sonra ise CHP PM'de yaşanan aday tartışmaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

ADAYLARI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ALDI
CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve gösterilen belediye başkan adaylarının değiştirilmesi ilişkin yetki CHP PM'de oylandı. Yapılan PM oylamasında verilmek istenen yetkiye ilişkin 43 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin belli olmayan belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve daha önce açıklanan belediye başkan adaylarının değiştirilmesi dahil geniş bir yetkiyi almış oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Erkan. 02 Şubat 2019 22:52 Biri %53 oy alıyor ona diktatör diyor. Kendisi %25 oy alıyor yıllardır aynı koltukta bu millet kimin diktatör olduğunu anlamıyor zannedenler çekip gidin artık adam gibi adamlar var bu ülkede YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ. MAZLUMLARIN BAŞI DİK İNSANLARIN BÜYÜK ÜLKESİ

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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