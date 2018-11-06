Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerledirmeler de bulunan CHP lideri Bakan Berat Albayrak'a yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'unu konuşmasından satır başları şöyle:

"Bakan Berat Albayrak, bir ülkenin başkentinde Türkiye'ye yönelik mali operasyon için toplantı yapılığını söyledi. Madem öyle hep birlikte mücadele edelim. Bunun için önerge verdik reddedildi.

'AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDASINIZ'

Eğer devlete karşı bir ülkenin başkentinde operasyon toplantısı yapılıyorsa açıklama yapmak zorundasının açıklama yapmazsanız demek yalan söylüyorsunuz.

'PİYASADA İLAÇ YOK'

Ameliyat eldivenleri bile hastadan isteniyor. Neden SMA ilaçları alınamıyor. Adalat ahlak varsa sağlayın. Çocuklar bizim için değerli deniyorsa sağlayın. Herkes topu bir birine atıyor. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var.

'BİZE İTİBAR ETMEDİLER'

Ekonomik Sosyal Konsey'de sorunları koşun dedik itibar etmediler yeni bir kurul kurdular ama bunda işçi yok sektör temsilciler yok sendika yok. Çünkü koltuk lazım. Zabıtalar market market denetledi, Sonuç hikaye halcileri toptancıları suçladılar sonuç hepsi hikaye. Valilere görev verdiler denetleme yapması için sonu hikaye.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamını açıklayan bürokratı aldılar sonraki ay enflasyon yüne yükseldi. Borçlandırdılar egemen güçler borçlandırdı bize teslim olsunlar diye geldiğimiz nokta da budur.

15 Temmuz'da toplanan paralar ne oldu diye sordum. 20 Ocak'ta 309 milyon para toplandı diyor bir bakan ee ne oldu bu para.. Şehit ve gazi yakınlarına verilmemiş ve ne oldu. Bu para şehit ve gazi yakınlarına dağıtılacak ve bunun takipçisi biz olacağız. Neymiş vakıf kurulacak sonra verilecekmiş. vakıf bir ayda kurulur yıllar oldu.

VERGİ REKORTMENLERİ

53 kişi bizim adımızı açıklamayın demiş bunlar hortumcu olabilir mi? İnsan vergi verince ya ben ülkeye vergi veriyorum der neden saklar adını.

İŞÇİ NASIL GEÇİNSİN

Üçüncü kez sesleniyorum AK parti pahalılık, enflasyon demektir. İşsizlik demektir, israf demektir, israf haramdır. Pahalı gübre pahalı mazot emeklilikte yaşa takılmak demektir... 16 yılda memleketi bu hale getirdiler. Maaşıma yüzde 26 zam yapacağım diyor. Çifte kavrulmuş maaş alıyorsun yetmiyor zam istiyorsun. 1600 lira ile gariban işçi nasıl geçinecek.

'DERS VERİLMELİ'

Başkanlık istedi verdin, cumhurbaşkanlığı istedi verdin...Netice de ne istedilerse verdin şimdi ise ders vermeye geldi. Bunların bir derse ihtiyacı var onu da bu ülkenin halkı verecek.