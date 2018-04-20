Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Gece Görüşü'ne özel açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İşte CHP liderinin açıklamaları: "Bu seçim Türkiye’yi yönetemiyorum seçimi, onun itirafı. Seçime gitme nedenleri biz artık Türkiye’yi yönetemiyoruz bütün bu imkanlara rağmen Türkiye’yi yönetemiyoruz, ekonomiyi yönetemiyoruz, eğitimi yönetemiyoruz, dış politikayı yönetemiyoruz demeleri. Demokraside ciddi sorunlar var ve geldik biz tıkandık. Dolayısıyla milletin yakasından düşmek istiyoruz diyorlar, halka gidiyorlar. Türkçesi budur. Ülke demokrasi istiyor, adalet istiyor, vatandaşlarımız iş istiyor, aş istiyor. Ekonomik problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye istiyor. Çiftçi ürünün karşılığını almak istiyor. Çalışanlar ücretlerinin enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. İş dünyası daha demokratik ve özgür bir ülkede üretmek istiyor, ihracat yapmak istiyor.

Haziran ayı gündünüz en uzun olduğu ay. Bu haliyle yılın en aydınlık ayı. Yazın başlangıcı. Haziran ayı kiraz mevsimi, doğanın canlandığı bir mevsim. Haziran Türkiye’ye kendi aydınlığı ile gelecek. Haziran ayı aynı zamanda geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzün başladığı ay. Biz geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzle Maltepe’de de ifade ettiğim gibi duvarın dibine gelmiştik. Şimdi bu haziranda o duvarı yıkacağız. Demokrasiye, özgürlüğe herkesin işi, aşı olması gerektiğine inanıyoruz. Sağcısı, solcusu sosyal demokratı, ülkücüsüyle, muhafazakarıyla birlikte tıpkı yaklaşık yüz yıl önceki kuvayi milliye hareketinin Anadolu’da yarattığı birlik beraberlik duygusuyla bu duvarı yıkacağız. Herkes inansın başaracağız."