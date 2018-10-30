CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Ayrıntılar geliyor...

-Şehitler arasında ayrım yapıyorsun. Tunceli'deki askerlerimizin ailesini aradım onları sadece mezarlıklar müdürlüğü aramış. Ne oldu 15 Temmuz şehitleri için toplanan para?

-Bu askerlere bir uyku tulumu veremediniz mi? Ekim ayındayız ben buna isyan ediyorum. Şehitlerin hakkını savunduğum için suçlanıyorum. Bana hak vereceğine zeytin yağı gibi çıkmaya çalışıyorsun. Sen en diplerdesin zaten.

TBMM üstünde başka bir güç tanımıyoruz. Milletin irdesinin tecelli ettiği yerdir burası. Atatürk derki özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Hiçbir zaman bu millet birilerinin boyunduruğu altına girmemiştir. İstiklal aşkı dolu ile doluyum. Bir milletin istiklali yoksa geleceği yoktur" diyor Atatürk.

Samsun İstiklal Ticaret Mektebinde "Efendiler dünyada herşey için en hakiki mürşit ilimdir fendir" diyor. Bugün gelişmiş ülkelerin bilimi öncelemelerinin altında bu yatıyor.

1 Kasım 1928'de Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir der Atatürk. öksüzlerin hakkını korumak için aldığımız tedbirlerin sonucu sevindirecek niteliktedir. Neden çünkü binlerce gencimiz savaşta şehit olmuş çocuklarımız yetim kalmıştırç Bu söz sıradan bir söz değildir.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Atatürk seçim bildirgesi yayınladır. Yurtta Sulh Cihanda Sulh için çalışıyoruz der. Savaş meydanlardan gelen Atatürk mecbur olmadıkça savaşı cinayet görmüştür. Cumhuriyet Bayramını kutlarken bunları bilmeli sorundayız. Bu ülkenin temelinde harcında acı, göz yaşı ve şehitlerimizin kanı vardır.