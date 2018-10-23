CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmaları şöyle:

Neden ve hangi gerekçeyle arama için 10 gün beklendi? İkinci soru, konsolosun konutunda da arama yapıldı. Ne zaman? 16 Ekim'de. Şu garip işe bakın. Ayın 16'sında konsolos elini kolunu sallayarak gidiyor. Konsolos giderken neden müdahale edilmedi? Dokunulmazlığı var diyorlar, hikaye, dokunulmazlığı yok. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açık hüküm var. Bir cinayet işlenmiş. Bundan daha ağır suç olur mu? Kimden izin alıp gitti. Hangi gerekçeyle gitti? Üfürmek kolay, asarız keseriz demek kolay. Ülkeyi haysiyet içinde yöneteceksin. Türkiye'nin itibar ve onurunu koruyarak yöneteceksin.

17 Ekim'de başdanışman açıklama yapıyor. Diyor ki, Erdoğan olayı deşmeden Kral Selman'a yardımcı oldu. Siz nasıl oluyor da, olayı deşelemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Öldürülüyor. Herkes öldürüldüğü konusunda hem fikir. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Katiller herkesin gözünün önünde, Türkiye'de özel uçaklara binerek ayrılıyor.

Bu ne anlama geliyor. Devasa, onurlu, haysiyetli Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çadır devletine dönmüş durumda. Gidin diyorlar, Türkiye'de cinayet işleyebilirsiniz. Elinizi kolunuzu sallayarak ayrılabilirsiniz. Bugün diyor ki geri verin. Efendi, onlar senin gözünün önünde Türkiye'den ayrıldı. Herkesin gördüğü bir olayı görüp, cinayeti işleyenleri bırakıyorlarsa, cinayetin ortağıdırlar. Sorduğum sorulara cevap istiyorum. İşin ucunda para olunca bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar. Bu ülkenin onuruyla, şerefiyle oynamaktır.

Üniversiteler bizim gözbebeğimiz. Dünyanın bütün ülkelerinde üniversiteler o ülkenin onurudur. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce dile getirilir.

OHAL Komisyonu ı akademisyenleri sürgüne tabi tuttu. Üniversiteri ne hale getirdiğini Erdoğan biliyor mu?

Erdoğan'nın üniversitesi rektör yardımcısı okumamış insanı tercih ederim diyor. Bu adam okumuş ama cahil. Üniversiteye göndermeyin diyorlar sen niye okudun üniversiteye gittin.

Bugün ihraç eden, yurt dışı çıkış yasağı olan akademisyenler varken sen nasıl benim üniversitelerim dersin.

Eren erdem kaçakmış tutuklu olan 12 kişi var aam tutuklu olan Eren ERden. Osman Kavala hapiste ama neden olduğu bell, değil Merkel mi Trump telefon etsin. Brunson mı arasın?

3. Havaalanı işçileri hapiste. Hak arayan insanların hapiste olduğu ükleden demokrasisi var denilebilir mi. Nazlı Ilıcak öğretmenler erler akademisyenler hapishanede.Türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Arkadaşlarım şunu heryerde söylesinler AKP yoksulluk demektir. İsraf demektir

Adaletsiz demektir Tefecilere hizmet eden iktidar demektir. Pahalılık demektir. Arsaları sattılar fabrikaları sattılar şimdi tefecilere teslim oldular İstanbul'da 1433 temizilik işçisi alınacak. başvuranlar 51 bin 4767 kişi katılıyor. 2835'i üniversite mezunu.

Ankara'da da 40 temizlik işçisi için 55 bin kişi başvurdu. Annelere sormak isterin AKP oy verenlere özellikle. Evladını daha iyi gelceği olsun diye üniversiteye gönderiyorsun. Hangi anneye evladını temizilik işçisi olsun diye gönderisi seni buna mahkum eden oy verme.

Yuları kaptırdılar tefecilere. Emirle iş yapıyorlar. yurt dışındaki tefecilere verdikleri para 158 milyar dolar. Bunula yeni bir Türkiye kurulurdu. Bu para sadece faiz. 198 milyar da kar götürdü bu tefeciler.

Satacak bir şey kalmadı. Borçlanıyorlar. Merkez Bankası faizleri 3 kat arttılar 5 yıllık devler faizlerini arttırdılar. Dolar bazın doları yüzde 7.5 çıkardık gelin bizim senetlerimi alın dediler tefecilere.

Yüksek faizle kalkınamayız diyordu Japonlar eksi faizle çalışıyor bunlar böyle çalışıyor da bize ne oluyor. 24'ün siz bu kardeşine yetkiyi verin faizle nasıl mücadele edilecek göreceksiniz diyordu. Ama ne yaptı tefeciye 80 milyonu hizmet eder hale getirdi.

Tefecilerden Türkiye'yi kurtarmak bizim borcumuz. çiftçiye ne diyordu yarısı senden benden diyorlardı. Mallı tamamen götürdü bunlar sana kalmadı.