Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kutlayacak

CHP Genal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın faiz kararına getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tefecilere teslim olmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Bas bas bağırıyorsun faiz inecek. Merkez Bankası toplanacak. Ben de büyük bir dikkatle izliyorum. Faizleri artıracak mı artırmayacak mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Artırmazsa seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

KARARDAN 32 DAKİKA SONRA SÖYLEDİ Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken saatler 14.32'yi gösteriyordu. Oysa Merkez Bankası faiz artırmama kararını geleneksel olarak saat 14.00'te açıkladı. Aradan geçen 32 dakikaya rağmen partililerden Kılıçdaroğlu'na Merkez Bankası'nın faizleri artırmadığı bilgisi iletilmedi. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına ise saat 13.35'te başlamıştı.