  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kutlayacak

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kutlayacak

Faizleri artırmayan Merkez Bankası'nın kararından haberi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zor durumda kaldı. Faizleri artırmayacağını söyleyen Erdoğan'ı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Artırmazsa seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-07-2018 15:48 - Güncelleme: 24-07-2018 16:16

CHP Genal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın faiz kararına getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tefecilere teslim olmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Bas bas bağırıyorsun faiz inecek. Merkez Bankası toplanacak. Ben de büyük bir dikkatle izliyorum. Faizleri artıracak mı artırmayacak mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım.  Hadi bakalım el mi yaman bey mi yaman. Artırmazsa seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

KARARDAN 32 DAKİKA SONRA SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken saatler 14.32'yi gösteriyordu. Oysa Merkez Bankası faiz artırmama kararını geleneksel olarak saat 14.00'te açıkladı. Aradan geçen 32 dakikaya rağmen partililerden Kılıçdaroğlu'na Merkez Bankası'nın faizleri artırmadığı bilgisi iletilmedi. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına ise saat 13.35'te başlamıştı.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu, dolar uçuşa geçti...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kutlayacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ahmed 24 Temmuz 2018 17:09 Gün geçmiyor ki kk den bi komedi olayı olmasın hattı müdafaa dan sonra fazla ara vermedi

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro