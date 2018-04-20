Kemal Kılıçdaroğlu: Eğer ittifak olacaksa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimin, “Türkiye’yi yönetemiyorum seçimi” olduğunu vurgulayarak, “Haziran Türkiye’ye kendi aydınlığı ile gelecek. Duvarın dibine gelmiştik. Şimdi bu haziranda o duvarı yıkacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, en az yüzde 60 ile demokrasinin kazanacağının altını çizdi. CNN Türk’te “Gece Görüşü” programına konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu seçim Türkiye’yi yönetemiyorum seçimi, onun itirafı. Seçime gitme nedenleri ‘biz artık Türkiye’yi yönetemiyoruz bütün bu imkanlara rağmen Türkiye’yi yönetemiyoruz, ekonomiyi yönetemiyoruz, eğitimi yönetemiyoruz, dış politikayı yönetemiyoruz’ demeleri. Demokraside ciddi sorunlar var ve geldik biz tıkandık. Dolayısıyla ‘milletin yakasından düşmek istiyoruz’ diyorlar halka gidiyorlar. Budur Türkçesi budur. Ülke demokrasi istiyor, adalet istiyor, vatandaşlarımız iş istiyor, aş istiyor. Ekonomik problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye istiyor. Çiftçi ürünün karşılığını almak istiyor. Çalışanlar ücretlerinin enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. İş dünyası daha demokratik ve özgür bir ülkede üretmek istiyor, ihracat yapmak istiyor.

"HAZİRANDA DUVARI YIKACAĞIZ"

Haziran ayı gündüzün en uzun olduğu ay. Bu haliyle yılın en aydınlık ayı. Yazın başlangıcı. Haziran ayı kiraz mevsimi, doğanın canlandığı bir mevsim. Haziran Türkiye’ye kendi aydınlığı ile gelecek. Haziran ayı aynı zamanda geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzün başladığı ay. Biz geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzle Maltepe’de de ifade ettiğim gibi duvarın dibine gelmiştik. Şimdi bu haziranda o duvarı yıkacağız. Demokrasiye, özgürlüğe herkesin işi, aşı olması gerektiğine inanıyoruz. Sağcısı, solcusu sosyal demokratı, ülkücüsüyle, muhafazakarıyla birlikte tıpkı yaklaşık yüzyıl önceki Kuvay-i Milliye hareketinin Anadolu’da yarattığı birlik beraberlik duygusuyla bu duvarı yıkacağız. Herkes inansın başaracağız.

"DİRİLME ŞANSLARI YOK"

(Danışıklı dövüş mü, Devlet Bahçeli’nin bir oyunu mu?) Bizim için hiç fark etmiyor. Yani birisinin oyunu mu olur oyunu olmaz mı, bir an önce bunların bu milletin yakasından düşmesi lazım. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var, bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. 15 yıldır ülkeyi yönetiyorlar geldikleri nokta bu. Sanıyorum bugün Yeni Şafak’ın manşetiymiş ‘Diriliş Sandığı’ diye atmış demek ki ortada bir ölü var ki diriltmeye çalışıyorlar ama dirilme şansları da yok yine. Ayrıca Yeni Şafak’a da teşekkür etmek lazım böyle bir manşet attığı için.

"PARTİ MECLİSİ’NDE BELİRLEYECEĞİZ"

(Cumhurbaşkanı adayı mısınız?) Bizim adaylığımızı daha doğrusu partinin adayını Parti Meclisi belirler. Parti Meclisi’nden yetki almak lazım, konuşmak lazım Parti Meclisi ile. Önümüzdeki hafta süratle zaten Parti Meclisi’ni toplayacağız, düşüncelerimizi bir şekliyle kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda tarih belli değil ama Pazartesi biliyorsunuz 23 Nisan var, Salı günü grup var. Çarşamba, Perşembe günlerinden birisi olabilir. Parti Meclisini toplayabiliriz.

"EĞER İTTİFAK OLACAKSA..."

(Ön seçim olacak mı?) Onu da oturup Parti Meclisi’nde konuşacağız. YSK bir takvim açıklayacak herhalde. Ön seçim için de belli bir gün verecek. Parti Meclisi’nin tavrına tutumuna bağlı. Tabi bizim tüzüğümüze göre eğer ittifak olacaksa siyasal partiler arasında ön seçim yapmayabiliriz ama ittifak olmayacak ise ön seçim yapmak zorundayız.

"DEMOKRASİDEN YANA OLANLA HAREKET EDECEĞİZ"

(İttifak görüşmeleri için nasıl bir takvimlendirme yaptınız?) Pazartesi günü Temel(Karamollaoğlu) bey ile görüşeceğiz zaten. Diğer siyasi partiler ile de görüşeceğiz. CHP olarak hedefimiz şu: kim demokrasiyi istiyorsa, kim demokrasiden yana tavır alıyorsa, kim tek adam rejimine karşı ise ortak hareket edeceğiz, yani bu kadar basit. Siyasal partiler kendi kimlikleriyle ama hep beraber ayrı ayrı demokrasiyi savunacağız.

"TALİHSİZLİK OLARAK GÖRÜRÜM"

(İYİ Parti’nin durumu?) İYİ Parti’nin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm. Bugünkü aşamada bilmiyorum girip giremeyeceğini. YSK bir karar verdi mi vermedi mi ama İYİ parti çalışan, kongrelerini yapan, kurultayını yapan ve seçime girmeye de hazır olan bir siyasi parti.

"YÜZDE 60 İLE DEMOKRASİ KAZANACAK"

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı 55,6 görünüyor, Mahir Ünal’ın açıklamasına göre, siz ne bekliyorsunuz?) En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak.”