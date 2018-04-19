Kemal Kılıçdaroğlu 'Aday olacak mısınız' böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran olarak belirlenen erken seçim gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel ve aydınlık bir ay. Karanlığın az aydınlığın fazla olduğu bir ay. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği kötülerin yenildiği bir aydır" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak."

Kılıçdaroğlu, kamuoyunun cevabını merakla beklediği 'aday olacak mısınız' sorusunu ise "Bunu ben değil PM ve yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı böylece belirleyeceğiz" diyerek yanıtladı.

"DİĞER PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Gelen soru üzerine ittifak konusuna da değinen CHP lideri, "Diğer parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız. Kim demokrasiden yanaysa, tek adam rejimine karşıysa herkesi haziran ayında bekliyoruz" diye konuştu.