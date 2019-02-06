Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e ne vadetti? Gündemi sarsacak iddia!

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, eski Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun desteğiyle yeni bir parti kuracağını iddia etti. Yaşar, yeni parti için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül'e 20 milletvekili vadettiğini ileri sürdü.

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Ali Babacan'a parti kuruluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Gaziosmanpaşa ve Çukurambar’daki bürolar 15 gündür çok hareketli. Saatler süren görüşmeler yapılıyor. Girenler, çıkanlar var. Yeni bir çatı çatılmak isteniyor" ifadesini kullandı.

100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİYE TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ: "İş adamları ve eski siyasiler aranıyor. 'Parti kuruyoruz, bizle birlikte olmak ister misiniz?' diye soruluyor. Kaynağımız 100’ün üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü söyledi. Abdullah Gül’ün 'Hayır Cephesinin adayı' olduğunu Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu son dakikaya kadar umutla bekledi" diyen Yaşar, Abdullah Gül'ün haziran seçimlerinden vazgeçtikten sonra Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan hamlesine dikkat çekti.

GÜL VE DAVUTOĞLU BABACAN'I VİTRİNE ÇIKARIYOR: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından Ali Babacan'ın vitrine çıkartıldığını iddia eden Yaşar ''Ahmet Davutoğlu’nun Gaziosmanpaşa’daki bürosundaki hareketliğin nedeni bu olsa gerek'' dedi. Yaşar Abdullah Gül'ün Ali Babacan'ın parti kurması için ikna ettiğini Gül'ün Babacan'a “biz arkanda olacağız. Seni yalnız bırakmayacağız” dediğini Gül'le birlikte Davutoğlu'nun da Babacan'ı 'sen gençsin' diyerek parti kurma yönünde desteklediğini ve vitrine çıkarılacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU VE GÜL 4 SAAT BUNU GÖRÜŞMÜŞ: Aralık 2018 başında Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan 4 saatlik görüşmeyi hatırlatan Yaşar, bu görüşmede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'e önemli sözler verdiğini ve görüşmenin içeriğini şöyle anlattı:

ABDULLAH GÜL'E 20 VEKİL VADETTİ: Kemal Bey, Abdullah Bey'den elini çabuk tutmasını istemiş. "Ne yapacaksanız 31 Mart'tan önce yapın" demiş. CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakına destek istemiş. Karşılığında da tam 20 milletvekili vadetmiş: "CHP ve İYİ Parti'den 20 vekil kaydırırız, TBMM'de size grup da kurarız" Tamam, CHP'yi anladık ama İYİ Parti adına nasıl söz verebiliyor?

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