Kemal Doğulu sahnede deliye döndü! Küfrederek mikrofonu fırlattı

Moda programlarının aranan juri üyesi Kemal Doğulu, yakın zamana içerisinde albüm çıkarmıştı. Albüm tanıtımı için çeşitli yerlerde sahneye çıkan Doğulu, sahne aldığı beachte öfkeden deliye döndü.

"BANA KAPRİS YAPAMAZSIN SEN" Sahne aldığı sırada aksaklık yaşanınca öfkeden deli dönen Doğulu, "Bana kapris yapamazsın sen. Kaprisini s..." diyerek küfür etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI Olay sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kemal Doğulu, "Dj bana ters bir hareket yaptı. Bende tepki gösterdim" dedi.

  • Magazin 08 Temmuz 2018 00:57
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