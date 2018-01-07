Keloğlan'ın Fatma'sını hatılıyor musunuz Aşk-ı Memnu'da oynadı

Yeşilçam'da gördüğünüz bu tatlı kızı hatırladınız mı? Muhtemelen şimdiki halini de merak ediyorsunuzdur. Oysaki zaten gördünüz. Bu kız bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadı. Evet doğru okuyorsunuz Aşk-ı Memnu'da oynadı. Size çok ilginç gelebilir ama Fatma Karanfil ismi çok bilinmeyen ama yüzü hepimize aşina olan bir oyuncu.