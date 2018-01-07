Keloğlan'ın Fatma'sını hatılıyor musunuz Aşk-ı Memnu'da oynadı

Yeşilçam'da gördüğünüz bu tatlı kızı hatırladınız mı? Muhtemelen şimdiki halini de merak ediyorsunuzdur. Oysaki zaten gördünüz. Bu kız bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadı. Evet doğru okuyorsunuz Aşk-ı Memnu'da oynadı. Size çok ilginç gelebilir ama Fatma Karanfil ismi çok bilinmeyen ama yüzü hepimize aşina olan bir oyuncu.
FATMA KARANFİL KİMDİR; Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur.1968 yılında Ses Dergisinin düzenlediği yarışmada üçüncü yüz güzeli olarak seçilmiş ve sinemaya başlamıştır. 1967 ile 1969 yılları arasında LCC'de (Language and Culture Center) tiyatro eğitimi aldı.
1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde sinemadan uzaklaştı, tekstil işine girişti. Londra'ya tekstil eğitimi almaya, "Dress making - Design and plannig" konularında eğitim için gitti.
1998 yılında göğüs kanserine yakalanıp, 1999 yılında ameliyat olup atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü.
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