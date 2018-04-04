Kelly Brook'tan itiraf: Göğüslerim sarkmışsa kime ne

İngiliz model Kelly Brook, İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun'a röportaj verdi. Brook, 40'larına yaklaştıkça kendiyle daha barışık hale geldiğini ve nasıl göründüğü hakkında eskisi gibi tasalanmadığını anlattı. Artık eskisi gibi incecik bir vücuda sahip olmak için yanıp tutuşmadığını söyleyen Brook, hayatı dolu dolu yaşamak istediğini ve önemli olanın sağlıklı olmak olduğunu açıkladı.

38 yaşındaki model, aradan geçen yılların ona kendini sevmeyi öğrettiğini de itiraf etti. "Kırışıklıklar ya da sarkmış göğüsler... Kime ne?" diyen Brook, geçmişte moda endüstrisinin baskısını üzerinde hissettiğini de söyledi. Bu düşünce tarzının kendisine iyi geldiğini belirten Brook, artık kendisine daha çok güveniyor. "20'li yaşlarımda daha zayıftım ama kendime güvenim daha azdı" diyen Kelly Brook, son yıllarda sevgilisi Jeremy Parisi ile daha sakin bir hayatı tercih etti.