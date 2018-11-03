Kelly Brook'tan eski sevgililerini kızdıracak itiraflar

Cesur pozlarıyla bilinen güzel manken Kelly Brook eski sevgililerini kızdıracak itiraflarda bulundu.

Uzun süredir Fransız model Jeremy Parisi ile birliktelik yaşayan Kelly Brook, geçmişteki dört nişanlısı hakkında açıklama yaptı. Jason King'in sunduğu radyo programına katılan İngiliz manken, "Hiçbirinin evlenme teklifi unutulmaz değildi" dedi. Twitter

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38 yaşındaki güzel, geçmişte nişanlanıp ayrıldığı Billy Zane, Jason Statham, Thom Evans ve David McIntosch'un evlilik tekliflerinin romantizm de dahil herhangi bir unutulmaz an içermediğini söyledi. 1998-2004 arasında aşk yaşayan Kelly Brook ile aktör Jason Statham, uzun süre nişanlı kalmalarına rağmen evlenmeden yollarını ayırdı. Twitter

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Statham'dan sonra hayatına giren Billy Zane ile nişanlan İngiliz manken, 2008'de bu ilişkisini de sonlandırdı. Ragbi oyuncusu Danny Cipriani de Kelly Brook'un iki eski nişanlısı ile aynı kaderi paylaştı. Twitter

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