Kefir diyeti 4 ayda 20 kilo kesin kefiri evde yapın ve...

Yedi günlük kefir diyeti ile vücut sisteminizi temizleyecek ve kendinizi daha sağlıklı hissedeceksiniz. Diyet programı protein ağırlık olduğundan yediğiniz yiyecekler de daha fazla kalori yaktıracak. Bu kefir diyetine sadık kaldığınız taktirde bir hafta en az 2 ile 4 kilo verebilirsiniz. Kilosu fazla olanların daha fazla kilo vereceğini göz önünde bulundurun. Kefir diyeti süresince kesinlikle alkol almayacak, günde en az 10 bardak su içecek ve her gün yarım litre kefir tüketeceksiniz. Bu noktada kesinlikle ev yapımı kefiri tüketmeniz öneriliyor.

KEFİR DİYETİ : Tarifini vereceğimiz kefir diyeti 4 ayda 21 kilo vermeyi başarmış olan bir kişinin paylaşımı. Profesör onayla bu kefir diyetinde ilk hafta her gün aç karnına 2 bardak kefir içeceksiniz. Kefiri içtikten sonra kahvaltı için en az yarım saat bekleyin. Kahvaltı ve diğer öğünlerde yasaklı yiyecekler dışında herşeyi yiyebilirsiniz. (Elbette porsiyonlar azaltılmış olarak)

YASAKLI YİYECEKLER : Kefir diyeti yaptığınız sürece şu yiyecekler yasaklı: Patates, bezelye, muz, karpuz, kavun, tarhana, mercimek, tüm ekmek ve unlu yiyecekler ve tüm tatlılar, şekerler.

KEFİR DİYETİ BİR HAFTALIK KISMI : Kefir diyetinin ilk günlerinde ishal olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak merak etmeyin sadece bağırsaklarınız temizleniyor ve bu diyetinizin işe yaradığını gösteriyor. Kefir diyetinde daha çok kilo vermek istiyorsanız bir gün meyve ve bir gün sebze ile diyetinizi yapabilirsiniz. Kefir diyetini normal bir şekilde sürdürmek isteyenler de yasaklı olan yiyecekler dışındakilerle bir gün et bir gün salata bir gün tavuk şeklinde devam edebilirler.

1.hafta : Aç karnına 2 bardak kefir içilip yarım saat beklenecek. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde yasaklı yiyecekler dışında herşey makul miktarda yenebilir. Akşam ana öğünlerinizi bir gün tavuk, bir gün salata, bir gün et, bir gün balık şeklendi düzenleyebilirsiniz. Kefir diyeti sırasında kola ve meyva suyu yasak. Akşam 20.00'dan sonra asla bir şey yenilmeyecek.

2.hafta : Aç karnına 2 bardak kefir içerek başlayın. Sabah kahvaltınızda yasaklı yiyecekler dışında bir istediğinizi yiyebilirsiniz. Sadece doymadan kalkmaya dikkat edin. Şeker asla kullanmayın. Öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce 1 bardak kefir için. Özellikle akşamları salatayı ve et ile tavuğu tercih edin.

Bu haftalık diyetleri dönüşümlü olarak yaparken, günde en az yarım saat yürürseniz 4 ayda 20 kiloyu kolaylıkla verebilirsiniz.

EVDE KEFİR NASIL YAPILIR? DR. MARANKİ'NİN KEFİR TARİFİ

BİR HAFTADA 4 KİLO VERDİREN KEFİR DİYETİ