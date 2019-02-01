Kedisini ararken timsah buldu

ABD'nin Mississippi bölgesinde 12 yaşındaki kız, kaybolan kedisini ararken beklemediği sürprizle karşılaştı. Kedisini ararken mazgal deliğine de baktı. Bu sırada orada bir sürüngenin olduğunu fark etti. Daha sonra küçük kız komşusunu oraya çağırdı. Hemen oraya gelen 25 yaşındaki komşu Snow, mazgalın içinde timsahı görünce gözlerine inanamadı ve ekiplere haber verdi.

TİMSAHLAR OLDUKÇA SIK GÖRÜLÜYOR Olay yerine gelen iki görevli, kanalizasyon girişinde bekleyen timsahı zorlayıcı bir çalışmayla yukarı çıkardı. Timsahı başarılı bir operasyonla çıkaran ekip üyesi, 'Timsahları oldukça sık görüyoruz ama daha önce hiç lağımda birini görmemiştim.' dedi. Mississippi vahşi yaşam yetkilileri daha sonra sürüngenleri şehir dışındaki bir nehre attı.

OLAĞANDIŞI DURUM Pascagoula Polisi Kaptan Doug Adams ise 'Pascagoula'nın çevresinde bir sürü timsahımız var çünkü etrafımız sularla çevrili. Ancak bir tahliye borusuna takılması olağandışıdır." ifadelerini kullandı.