Kediler Türkiye'den Dünya'ya yayıldı

Bilim insanları günümüz evcil kedilerinin atası olan Felis silvestris lybica isimli vahşi kedilerin dünyaya Anadolu'dan yayıldığını açıkladı.

Bilim insanları günümüz evcil kedilerinin atası olan Felis silvestris lybica isimli vahşi kedilerin dünyaya Anadolu'dan yayıldığını açıkladı. Modern evcil kedilerin ve antik dönemden kedi kalıntılarının DNA'larını inceleyen bilim insanları, modern kedilerin atası kabul edilen Felis silvestris lybica isimli vahşi kedilerin Anadolu'dan 10 bin yıl önce dünyaya yayıldığını açıkladı. Bilim insanları modern kedilerin diğer kökeninin ise Mısır'dan geldiğini belirtti. Twitter

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Sputnik haber ajansının Nature Ecology&Evolution dergisinde yer alan analize dayandırdığı habere göre günümüzdeki kedilerin iki esas genetik soydan geldiği belirlendi. Bilim insanları, Felis silvestris lybica isimli vahşi kedilerin günümüzdeki kedilerin atası olduğunu açıklarken, bu kedilerin Anadolu'dan 10 bin yıl önce dünyaya yayıldığını ifade etti. Oslo Üniversitesi ve York Üniversitesi'nin ortak çalışmasında bilim insanları Claudio Ottoni, Laura Llorente ile birlikte çalıştı. Twitter

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Bilim insanları kedilerin başlangıçta "kendi kendilerine evcilleştiğini" söylerken, "Çiftçilerin yanında zaman geçiriyor ve köylerde ufak kemirgenleri yiyorlardı. İnsanlarla ilişkileri iyiydi" yorumunu yaptı. Kedilerin kökenindeki ikinci kol ise Mısır'dan geliyor. Antik Mısır'da kedi nüfusunun yaygınlaştığını vurgulayan bilim insanları, MÖ 800'de bulunan kalıntıları inceleyerek bu kedilerin Akdeniz'de hızla yaygınlaştığını ve bazı bölgelerde Anadolu kedileri geride bıraktığını söyledi. Twitter

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