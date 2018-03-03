Kediler neden mart ayında çiftleşir?

Kediler bilinenin aksine marttan önce veya yaz boyunca da çiftleşir. Çiftleşme dönemi daha çok mart ayında başladığı için halk arasında da böyle bilinir. Bu döneme kızgınlık dönemi adı verilir ve her iki cins kedi de tuhaf ses çıkarır. Erkek kediler bu dönem boyunca çiftleşecek bir dişi kedi arar.
Bütün omurgalı canlıların beyninde bulunan, kan basıncı, susama, acıkma ve cinsel istek gibi hislerin yönetildiği hipotalamus, kedilerin beyninde de bulunur.
Mart ayında günlerin uzaması ile birlikte artan gün ışığı, kedilerde hipotalamus bölgesinin uyarılmasına neden olur. Böylece cinsel istek hormonu olan FSH hormonu üretilir.
FSH hem erkek, hem de dişi kedilerin üreme organlarına etki eder ve dişi kedileri çiftleşmeye hazırlar. Yapay ışığa maruz kalan ev kedileri ise tüm yıl boyunca çiftleşebilir.
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