Kediler neden mart ayında çiftleşir?

Kediler bilinenin aksine marttan önce veya yaz boyunca da çiftleşir. Çiftleşme dönemi daha çok mart ayında başladığı için halk arasında da böyle bilinir. Bu döneme kızgınlık dönemi adı verilir ve her iki cins kedi de tuhaf ses çıkarır. Erkek kediler bu dönem boyunca çiftleşecek bir dişi kedi arar.