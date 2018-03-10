Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

İnsanlar mı daha uzağı görür yoksa kediler mi? Peki hangisinin görüş açısı daha geniştir? Kediler siyah-beyaz mı görür? Karanlıkta gözleri neden parlar? Bilim insanlarının yanıtladığı bu soruların cevaplarını Amerikalı bir sanatçı görselleştirdi.

Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

Bilim insanları kedilerin göz yapılarına bakarak çevreyi nasıl gördüklerini uzun zaman önce tarif etmişlerdi. Amerikalı sanatçı Nickolay Lamm ise bu bilimsel açıklamaları görselleştirdi. İşte kedilerin ve insanların görüş yetenekleri arasındaki farklar...

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Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

1) Görüş açısı: İnsan gözü 180 derecelik bir açıyla görür, kediler ise 200 derecelik. Yani kedilerin biraz daha geniş bir görüş açısı var, sağdan ve soldan 10'ar derece fazladan bir alanı görüyorlar.

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Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

2) Netlik: İnsan gözündeki retinada kediye kıyasla daha fazla sayıda konik alıcı vardır. Bu yüzden insan gözü kediye kıyasla 5-10 kat daha net görür.

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Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

3) Renkler: Yaygın kanının aksine kediler siyah-beyaz görmez. Onların gözünde de insan gözündeki gibi üç renk (kırmızı, mavi ve yeşil) algılayıcı vardır. Ancak bunların yapısı farklı olduğundan görüşleri renk körü insanlar gibi epey farklıdır. Mavi ve yeşilin tonlarını ayırt ederler ama kırmızıları ve pembeleri karıştırırlar. Bu renkleri daha çok yeşil gibi görürler, moru ise mavimsi...

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