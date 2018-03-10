Kediler dünyayı nasıl görür? İşte cevabı

1) Görüş açısı: İnsan gözü 180 derecelik bir açıyla görür, kediler ise 200 derecelik. Yani kedilerin biraz daha geniş bir görüş açısı var, sağdan ve soldan 10'ar derece fazladan bir alanı görüyorlar.

3) Renkler: Yaygın kanının aksine kediler siyah-beyaz görmez. Onların gözünde de insan gözündeki gibi üç renk (kırmızı, mavi ve yeşil) algılayıcı vardır. Ancak bunların yapısı farklı olduğundan görüşleri renk körü insanlar gibi epey farklıdır. Mavi ve yeşilin tonlarını ayırt ederler ama kırmızıları ve pembeleri karıştırırlar. Bu renkleri daha çok yeşil gibi görürler, moru ise mavimsi...