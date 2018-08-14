Kediden korktu 15 iğneyi birden yuttu

Korkudan ailesine durumdan bahsetmeyen Dolanbay, diğer gün karın ağrısıyla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada durumu doktorlara söyleyen Dolanbay, tedavi altına alındı. İğnelerde 3’ü doğal yol ile çıkarken, midede ve ince bağırsakta bulunan 3 iğne de endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kalan 9 iğnenin bağırsağın ilerisinde ve kalın bağırsakta olduğu öğrenilen Dolanbay, gözlem altına alındı. Gözlem sonucunda doğal yolla çıkmayan iğnelerin, kolonoskopi yöntemi ile alınacağı bildirildi.

Hastanın dün akşam saatlerinde geldiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Arkadaşlarıyla sokakta ağzına 15 tane dikiş ve toplu iğne alarak balon patlatmaca oyunu oynuyorlarmış. O esnada hastamızın üzerine bir kedinin fırlaması nedeniyle 15 tane iğnenin tümünü yutuyor. Hastamız bize akşam saatlerin iğne yutma şikayetiyle geldi. İzleme aldık. Şuanda gözetimimiz altında. Yaklaşık olarak 24 saat izlememize rağmen iğnelerin bazıları bağırsakta ve mide de olduğundan dolayı endoskopi yaptık. Mideye ve ince bağırsağa saplanmış olan iğneleri çıkardık." diye konuştu.



