Kediden intikam alan adamın çıldırtan görüntüsü

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Rusya'da çekildiği belirtilen görüntü adeta çılgına çevirdi. İddaya göre aracını kirleten kediden intikam almak isteyen adam, görüntülerde aracını kedi ile temizliyor. Krasnodar şehirnde çekildiği belirtilen bu görüntü sosyal medyada yayıldıktan sonra tepki çekti. Soruşturma konusu olduğu olay hakkında adamın ceza alamsı için başvuruların yapıldığı bilgisi verildi.
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