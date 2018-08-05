Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç, Atakan Irmak ve Emir Somer'in haberine göre, villa bahçesindeki otoparkta, dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti ise dikkat çekti. Burada kule çalışanlarının spor yaptığı, "aslan" olarak tabir edilen örgüt üyelerinin formlarını böyle koruduğu iddia edildi. Otoparktan villaya dik bir merdiven kümesinden inilirken, merdivenlerin hemen başında villanın güvenliğinin sağlandığı ve içeriyle dışarının irtibatının kurulduğu "kule" olarak tabir edilen güvenlik noktasının bulunduğu ifade edildi. Bu noktada iki profesyonel güvenlikçinin görev yaptığı belirtilirken, buradaki görevlilerin aynı zamanda villaya yaklaşan araç ve insanların kontrolünden de sorumlu olduğu ifade edildi. Odanın içerisindeki duvarda da boydan boya güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ekranların bulunduğu belirtildi.