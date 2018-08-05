Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullanılan Çengelköy Yamaçlı Sokak'taki villaya girildi. Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen villada, ilginç detaylara rastlandı.

Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda örgütün Kandilli sırtlarındaki villasına ilk defa girildi. 70 ayrı kamera ile korunan villada Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin lüks yaşamları da deşifre edildi. Kedicik odalarındaki kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekerken, bütün odalarda yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri bulunduğu ifade edildi. Villanın kısa bir süre içinde yıkılacağı öğrenildi.

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Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

12 bin metrekarelik alana kurulu villaya, Yamaçlı Sokak'a girilip sokağın sonuna kadar devam edilerek ulaşılırken, Oktar ve adamlarının, 750 metre uzunluğundaki çıkmaz sokakta her 250 metrede bir güvenlik noktası oluşturduğu ifade edildi. Her güvenlik noktasında, 10'a yakın kamera ve villa ile irtibat kurulabilecek dahili telefonların bulunduğu aktarıldı.

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Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç, Atakan Irmak ve Emir Somer'in haberine göre, villa bahçesindeki otoparkta, dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti ise dikkat çekti. Burada kule çalışanlarının spor yaptığı, "aslan" olarak tabir edilen örgüt üyelerinin formlarını böyle koruduğu iddia edildi. Otoparktan villaya dik bir merdiven kümesinden inilirken, merdivenlerin hemen başında villanın güvenliğinin sağlandığı ve içeriyle dışarının irtibatının kurulduğu "kule" olarak tabir edilen güvenlik noktasının bulunduğu ifade edildi. Bu noktada iki profesyonel güvenlikçinin görev yaptığı belirtilirken, buradaki görevlilerin aynı zamanda villaya yaklaşan araç ve insanların kontrolünden de sorumlu olduğu ifade edildi. Odanın içerisindeki duvarda da boydan boya güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ekranların bulunduğu belirtildi.

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Kediciklerin odasından çıkanlara bakın ilk kez görüntülendi

KEDİCİK ODALARI: Kuleden çıkılıp merdivenlerden aşağı doğru inildiğinde ise sağ ve solda gerek kedicikler, gerekse de Oktar'ın "aslanlar" diye tabir ettiği erkek örgüt üyelerinin barındığı odalar yer aldı. Bu odalardaki gerek kedicikler, gerekse de aslanlara ait lüks kıyafet ve ayakkabılar ise dikkat çekti. Villanın bütün odalarında yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri de bulunduğu ifade edildi.İkişer katlı kedicik olarak lanse edilen örgüt üyelerinin odalarında çok sayıda kedi bakıldığı aktarıldı. Bu odalardan birinin kapısında yazan "Lütfen kapıyı açık tutmayın. Kaçabiliriz" yazısı müşteki ifadelerinde geçen villada bazı kadınların zorla tutuldukları iddiaları hakkında verdikleri gizli bir mesaj olarak yorumlandı.

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