'Kediciklerin' neden birbirine benzediği ortaya çıktı

Oktar'ın Etiler ve Bağdat Caddesi'nde bulunan anlaşmalı iki estetisyeninin yaptığı estetik operasyonlarının Oktar'ın beğeni kriterlerine göre yapıldığı öğrenildi. Oktar'ın kriterlerine göre yapılan estetik işlemlerinin başında brezilya poposu, dudak dolgusu, burun estetiği ve göğüs silikonu geliyor

Oktar'ın en eski kediciklerinden biri olan eski manken Gülay Pınarbaşı da 1990'lı yıllarda mankenliği bırakıp Adnan Oktar cemaatine katılmıştı. Pınarbaşı'nın burun ve meme silikonu operasyonunu Plastik Cerrah Harun Özkan'ın yapmıştı

. Habertürk'ten Öznur Karslı'ya konuşan Prof. Dr. Özkan "Gülay'a 1990'lı yıllarda burun estetiği ve meme silikonu yaptım. İç çamaşırı defilelerine çıkıyordu. Görüştüğüm bir isimdi. A9 TV'de programa çağırdığı için katılmıştım. Birkaç gün öncesine kadar da Facebook'tan paylaşım yapıyordu. Cemaatteki kadınları görmedim. Televizyondan bakıldığında hepsinde burun, göğüs, botoks ve dik kalça işlemi 'brezilya poposu' olduğu görünüyor. Hepsinin birbirine benzemesinin sebebi estetik operasyonlarıyla olacak iş değil, bir plastik cerrah bunu yapamaz.

