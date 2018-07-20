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Kediciklerin doktoru ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Kediciklerin doktoru ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın 'kedicikleri'yle ilgili en merak edilen konu estetik ameliyatlarını kimin yaptığı ve kediciklere yeşil reçeteli ilaçları kimin yazdığıydı. Kediciklere yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi yazmış...

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 16:08 - Güncelleme: 20-07-2018 16:08

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ortaya çıkan yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Habertürk'ün haberine göre ‘Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi.

'BACILAR' VE 'KEDİCİKLER' KULLANIYORMUŞ... Polisin yaptığı baskınlarda, kediciklerin kaldığı villada yeşil reçeteli birçok ilaç ele geçirildi. İlaçların arasında lityum etken maddeli yüksek dozlu sakinleştirici haplara da el konulmuştu. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlu sakinleştirici ilaçları, Oktar grubunda yönetici pozisyonunda olan ‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'in kullandığı ortaya çıktı.

AKILLARI KARIŞMASIN, SORGULAMASINLAR DİYE... İddiaya göre yönetici kadınlar ve kediciklerin akılları başka yöne kaymasın, sinirleri yatışsın ve sorgulama kabiliyetleri olmasın diye bu yüksek dozdaki ilaçlar veriliyordu.

FİRARDAKİ DOKTOR ARANIYOR... ‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'e yeşil reçeteyle ilaç yazan kişinin ise Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu olduğu öne sürüldü. Gözaltı listesinde olan Gündoğdu'nun çalıştığı hastane FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanmıştı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişi arasında Gündoğdu'nun da yer aldığı ancak yapılan baskında adresinde bulunamadığı öğrenildi.

YURTDIŞI LOBİSİNİ YÖNETİYOR... Polis tarafından aranan Gündoğdu'nun örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönettiği ve örgütün sağlık konularının yöneticiliğini yaptığı iddia edildi. Gündoğdu'nun 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan sonra dava açılan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

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Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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