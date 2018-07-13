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'Kedicik'ler için Brezilya poposu istemiş

'Kedicik'ler için Brezilya poposu istemiş

Adnan Oktar’ın estetik operasyonlar için 'kedicik'leri Bağdat Caddesi ile Etiler’de bulunan iki estetik merkezine gönderdiği ortaya çıktı. Oktar’ın kriterlerine göre yapılan estetik işlemlerinin başında Brezilya poposu, dudak dolgusu, burun estetiği ve meme silikonu geliyor.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:19 - Güncelleme: 13-07-2018 16:19

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonun yankıları sürerken, kamuoyunda ‘Kedicikler’ olarak bilinen Oktar Cemaati’ndeki kadınların birbirlerine benzemelerini nedeni de ortaya çıktı.

Oktar’ın Etiler ve Bağdat Caddesi’nde bulunan anlaşmalı iki estetik cerrarhın yaptığı operasyonlarının Oktar’ın beğeni kriterlerine göre yapıldığı öğrenildi.

İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİNDEN OKTAR CEMAATİNE
Oktar’ın en eski kediciklerinden biri olan eski manken Gülay Pınarbaşı da 1990'lı yıllarda mankenliği bırakıp Adnan Oktar cemaatine katılmıştı. Gülay Pınarbaşı’nın burun ve meme silikonu operasyonunu Plastik Cerrah Harun Özkan’ın yapmıştı.

BREZİLYA POPOSU İSTEMİŞ
Habertürk'ten Öznur Karslı'ya konuşan Prof. Dr. Özkan "Gülay’a 1990’lı yıllarda burun estetiği ve meme silikonu yaptım. İç çamaşırı defilelerine çıkıyordu. Görüştüğü bir isimdi. A9 TV’de programa çağırdığı için katılmıştım. Birkaç gün öncesine kadar da Facebook’tan paylaşım yapıyordu. Cemaatteki kadınları görmedim. Televizyondan bakıldığında hepsinde burun, göğüs, botoks ve dik kalça işlemi 'brezilya poposu' olduğu görünüyor.'' dedi.

''İYİ BİR HEKİMİN YAPMADIĞI ANLAŞILIYOR''
''Hepsinin birbirine benzemesinin sebebi estetik operasyonlarıyla olacak iş değil, bir plastik cerrah bunu yapamaz.'' diyen Özkan, ''Kadınlar özellikle birbirine benzeyenler arasından seçiliyor. Kadınlara yapılan estetik işlemlere bakıldığında çok tecrübeli bir hekimin yapmadığı anlaşılıyor, orantısız işlemler. İyi bir hekim hastası istese de abartıya kaçmaz” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 17:08 bir fetö vakasından ne farkı var bu adamın yaptıklarının ne pis bir dünyası varmışş !! çıkan haberleri okudukça şaşkınlıktan kendimi alı koyamıyorum kesinlikle sonuna kadar araştırmalı eminim ki daha ne kötü pis iğrenç haberleri çıkıcaktırr çok çok eminim hemdee

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