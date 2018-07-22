Kedicikler aynı ifadeyi verdi! Atatürkçüyüz iftira atıldı...

ADNAN Oktar örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler, hâkimlikte ağız birliği etmişçesine aynı ifadelerle savunma yaptı. Örgüt değil 'arkadaş grubu' olduklarını öne süren şüphelilerden bazıları ise elebaşı Adnan Oktar gibi Atatürkçülük maskesinin altına sığındılar. "Örgüt değil arkadaşız, husumetli olduklarımız bize iftira attı!" diyen zanlıların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeleri şöyle...

Selma Selda İnal: İsnat edilen hiçbir suçu kabul etmiyorum. Kurgulanmış, husumeti olan kişiler tarafından oluşturulmuş, delili olmayan konulardır. Müştekiler, Adnan Oktar beyin arkadaş grubunda görüşen kişilerdir. Ayrıldıktan sonra böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Toplu olarak suç isnat edilmiştir.

Semra Özgiray:



Suç örgütü mensubu değilim. Örgüt diye bir şey yoktur. Kendi kimliğine, kişiliğine sahip, karar verme yetkisi olan bir bireyim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Müştekileri tanımıyorum. İddialar asılsızdır. Bizi medyadan tanıyorlardır. Belki Adnan Oktar'a saygım olduğu için beni böyle bir şeye katmış olabilirler.