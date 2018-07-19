Kedicikler adliye koridorlarında böyle görüntülendi!

ADNAN Oktar ve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 92 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 

Adnan Oktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

KEDİCİKLER BİTKİN: Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklanırken gece yarısı adli işlemleri devam eden kediciklerinden bazıları ise adliye koridorlarında görüntülendi. Görüntülenen kediciklerin halsiz ve bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı. 

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU: Öte yandan Adnan Oktar ve grubuna yönelik suçlamalar da belli oldu. Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli hakkındaki suçlamalara ilişkin hazırlanan sevk yazısında, "Örgütün, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması, şantaj, dolandırıcılık, rüşvet, eziyet suçlarını işlemek amacıyla ortak bir iradeye dayalı, 80'li yıllardan itibaren devamlılık arz eden, belli bir hiyerarşi dahilinde planlı ve disiplinli bir oluşum içerisinde, amaç ve stratejisi, zihin yıkama yöntemleri, FETÖ/PDY benzeri hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibarıyla amaç suçları işlemeye elverişli bir suç örgütü olduğu hukuki kanaatine varılmıştır.'' denildi.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 09:22
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