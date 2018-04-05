Kedicik Gülşah Güçyetmez'den Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulunmuştu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer almıştı. Ziyaret esnasında türküler söylenip hatıra fotoğrafları çektirilmişti. Erdoğan'ın yanında yer alan sanat ve spor camiasından birçok isim askerlere moral vermişti.

Erdoğan'ın ve sanatçıların ziyaretinde türküler söylenip eğlenilmesi özellikle muhalefet kanadından büyük tepki çekmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa. Afrin'e gittik, şehitler oldu metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olanlar bu ülkenin kadınları. Şehidi veren, ağlayan diyen sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz." ifadelerini kullanmıştı.