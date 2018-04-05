Kedicik Gülşah Güçyetmez'den Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulunmuştu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer almıştı. Ziyaret esnasında türküler söylenip hatıra fotoğrafları çektirilmişti. Erdoğan'ın yanında yer alan sanat ve spor camiasından birçok isim askerlere moral vermişti.
Erdoğan'ın ve sanatçıların ziyaretinde türküler söylenip eğlenilmesi özellikle muhalefet kanadından büyük tepki çekmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa. Afrin'e gittik, şehitler oldu metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olanlar bu ülkenin kadınları. Şehidi veren, ağlayan diyen sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz." ifadelerini kullanmıştı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözlerine ilişkin, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim" dedi. Konuyla alakalı hükümet kanadından Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamada ''Ben beklerdim ki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Kılıçdaroğlu oraya gitsin de bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçiğe destek versin. Şimdi TSK büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, o başarıdan rahatsızlık nedeniyle sanatçılarımıza da büyük bir saygısızlık yaptı. Burada bir rezillik varsa ki var Sayın Kılıçdaroğlu’nun sanatçılarımıza yaptığıdır.” dedi.
Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Gülşah Güçyetmez da tartışmalara dahil oldu. Gülşah Güçyetmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ve santçıların fotoğrafının altına; ''Çok güzel bir görüntü. Afrin operasyonuna destek veren bütün sanatçılarımızı ve değerli insanları tebrik ediyoruz. Boş eleştirilere kimse kulak asmasın, bu görüntü mükemmel.'' notunu düşmüştü.
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