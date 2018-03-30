'Kedi İsmail'in fuhuş çetesine baskın! Küçük kızları...

İSTANBUL’da "Fabrikada çalıştıracağız" diye kandırdıkları aralarında küçük yaşta kız çocuklarının elinden pasaportlarını alıp kataloglarını hazırlayarak fuhuş yapmaya zorlayan ‘Kedi İsmail’ lakaplı şahsın ele başı olduğu çeteye yönelik, polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş için zorlanan küçük kızlar kurtarıldı, yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENDİK'TE BİR OTELDE... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat günü Pendik’te bir otelde küçük çocukları ‘Kedi İsmail’ lakaplı İsmail İ.’nin zorla fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarları değerlendirerek hareket geçti. Yapılan çalışmaların ardından bir otele baskın düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu bir kadını kurtararak muhafaza altına alırken, otel çalışanı N.K. isimli şahıs ise ‘Fuhuşa yer temin etmek’ suçundan gözaltına alındı.

KADINI FUHUŞA GETİRİRKEN?.. Ekipler, fuhuş için zorlanan kadını otele getiren ‘Kedi İsmail’ isimli şahsın ekibinden N.Ç. ve Türkmenistan uyruklu Y.H.N.’in otelin yakınlarında bir otomobilde beklediklerini belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 2 kadını ise kurtardı.

KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI... Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan Kedi İsmail’in adamları N.Ç. ile Türkmenistan uyruklu Y.H.N. isimli şahıslar ve otel çalışanı N.K. emniyette yapılan işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Otel çalışan N.K. isimli şahıs adli kontrolle serbest kalırken, N.Ç. ve Y.H.N. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘İnsan Ticareti’ ve ‘Zorla Fuhuş Yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların sürdüren polis ekipleri ‘Kedi İsmail’ lakaplı İsmail İ. yakalamak için çalışma başlattı.

  • Güncel 30 Mart 2018 14:34
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