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Kedi diye 5 yavru aldı bakın ne çıktı! Veteriner de bilemedi

Kedi diye 5 yavru aldı bakın ne çıktı! Veteriner de bilemedi

Japon’ya kedi sandığı hayvanları evine alan bir adam hayvanların büyüdükçe kediye benzemediğini fark etti. Bunun üzerine hayvanları veterinere götürdü ancak, veteriner de ilk tespitinde yanıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 08:57 - Güncelleme: 27-10-2018 08:57

JAPONYA'da birkaç gün içinde sahipleri bulunamayan evsiz hayvanlar uyutularak öldürülüyor. Bu durumun yaşanmamasını isteyen bir adam beş yavru hayvanı kurtarmak için onları sahiplendi.  

VETERİNER KÖPEK DEDİ ANCAK...
Sora News 24’te yer alan habere göre sahiplendiği hayvanların kedi olduğunu düşünen adam, veterinere gidince onların köpek yavrusu olduğunu 'öğrendi’. Ancak veterinerin hayvanların köpek olduğunu söylemesine rağmen, yavruların büyüdükten sonra köpeğe de benzemedikleri ortaya çıktı.

KEDİ GİBİ SESLER ÇIKARIYORLAR
Daha sonra bu hayvanların, Japon mitolojisine göre mutluluk getirdiklerine inanılan Kanuki ya da diğer ismiyle rakun köpeği olduğu anlaşıldı. Doğduklarında kedileri andıran bu hayvanların çıkardığı sesler de kedi miyavlamasına benziyor.

Bu hayvanların aslında kanuki olduğunu öğrenen adam, onları bir çevre örgütüne verdi.

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