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'Kedi' bu sefer kaçamadı: Nefes kesen operasyon!

'Kedi' bu sefer kaçamadı: Nefes kesen operasyon!

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 33 ayrı dosyadan hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır da firari olarak aranan şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucunda İstanbul’da yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 19:06 - Güncelleme: 05-02-2019 19:06

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hafiye co 05 Şubat 2019 19:10 Adamın görüntüsü bakışı potansiyel vukuatım diyor gibi. ..ne kolay yakalamış lar 33 dosya oluşan a kadar bayağı bir sabır göstermişlerdir. .!

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