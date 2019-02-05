'Kedi' bu sefer kaçamadı: Nefes kesen operasyon!

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kedi' lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı İstanbul Pendik'te yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin İstanbul'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.