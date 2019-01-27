Kedi besleyenleri sevindiren haber kedilere özel filtreli tuvalet

KONYA'da ikiz kardeşler Adnan ve Uğur Kal kardeşler 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak koku yok eden 'kedi tuvaleti' yaptı. Patenti başvurusunda bulunan kardeşler, tuvalete koydukları filtrenin kokuyu emdiğini, böylelikle hayvanın kokusunun dışarıya çıkmadığını söyledi.

Kedi besleyenleri sevindiren haber kedilere özel filtreli tuvalet

Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, daha önce 6, 12 ve 24 volt elektrikle ısıtılan pantolon ve yelek ile hız ayarlı yol kasisi gibi ürünler yaptı. Bu ürünlerle girdikleri yarışmalarda ödül kazanan Kal kardeşler, şimdi ise evcil kedilerin kötü koku oluşturmaması için çalışma başlattı. Bu çalışma sonucu da filtreli kedi tuvaleti yaptı.

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Kedi besleyenleri sevindiren haber kedilere özel filtreli tuvalet

​Kedi tuvaletini 'Tüytüy' adını verdikleri kedilerinden yola çıkarak yaptıklarını ifade eden Adnan Kal, kedi besleyenlerin en büyük sorunlarından birinin dışkı kokusu olduğunu söyledi. Bu sorunun en çok kış aylarında yaşandığına dikkat çeken Kal, şu ifadeleri kullandı: " Özel bir sistemle çalışıyor. Kumun içerisinde oluşan kokuyu özel bir fan sistemiyle içeriye çekiliyor. Kendi tasarladığımız yüzde yüz yerli bir filtre sistemi sayesinde kokuyu tamamen bloke ediyor ve ortamda kedi tuvaletinden kaynaklanan koku minimum seviyeye iniyor. Bu ürünümüzle ilgili patent başvurumuzu da yaptık."

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Kedi besleyenleri sevindiren haber kedilere özel filtreli tuvalet

Yaptıkları kedi tuvaleti sayesinde 'Tüytüy'ü evlerinde rahatlıkla besleyebildiklerini ifade eden Kal, ''Ortamda sıfır kokumuz var. Artık kedimizle çok daha mutlu ve huzurluyuz. Evimize gelen misafirlerimiz daha rahatlar. Genelde kedi besleyen insanlarımızın evlerinde bir koku oluşma durumu var. Koku neredeyse sıfır noktasına indiği için bu probleme çözüm getirdik" dedi.

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Kedi besleyenleri sevindiren haber kedilere özel filtreli tuvalet

Tuvaletin batarya ve elektrikle çalışabildiğini, aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj olabildiğini belirten Kal, "Bu ürünü ticarileştirmeyi düşündük. Bunun için gerekli başvurularımızı yaptık.Ürünümüz hem bataryayla, hem de elektrikle çalışabiliyor. Güneşten enerji depolama sistemine mevcut. 3 ya da 6 ayda bir de filtresini değiştirmek gerekiyor" dedi.

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