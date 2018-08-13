Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

Yunanistan'ın Siros adasında bulunan kedi barınağındaki 55 kedinin bakımı için Facebook'a konan iş ilanına yaklaşık 200 kişi başvurdu.

Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

Yunanistan'ın Siros adasında bulunan kedi barınağındaki 55 kedinin bakımı için Facebook'a konan iş ilanına yaklaşık 200 kişi başvurdu. "Tanrı'nın Küçük İnsanları" adlı barınağın sahibi Joan Bowell, bu ayın başında yarı zamanlı iş için Facebook'ta paylaştığı ilana gösterilen ilgiye çok şaşırdığını söyledi.


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Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, ilanın Facebook'ta 20 bin kez paylaşıldığını belirten Bowell, işle ilgilenen 200 kadar kişiden e-posta aldığını söyledi. 2010'da eşiyle birlikte sağlık nedenleriyle Danimarka'dan adaya yerleşen Bowell, 1 Kasım'da işbaşı yapması gereken 'altın kalpli' kişiye, yokluğunda günde dört saat çalışma karşılığında 400 dolar aylık vereceğini, başlangıçta altı ay olan süren iş süresinin uzatılabileceğini belirtti.

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Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

İş ilanına göre 'cennetten bir köşe' olarak tanımlanan adada çalışacak kişi kira ve elektrik-su parası ödemeyecek. İşe alınacak kişi için 45 yaşın üzerinde olma, kedileri sevme ve çok sosyal olmayan kedilerin dilinden anlama gibi şartlar aranıyor.

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Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

Dünyanın en popüler kakaolu fındık kremalarından Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketinin geçen ayki "tadımcı" ilanı büyük ilgi görmüştü. 60 kişinin alınacağı, deneyim gerektirmeyen iş için "Dünyanın en tatlı işi' esprisi yapılmıştı.

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