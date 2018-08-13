Kedi bakıcılığı için 200 kişi başvuru

İş ilanına göre 'cennetten bir köşe' olarak tanımlanan adada çalışacak kişi kira ve elektrik-su parası ödemeyecek. İşe alınacak kişi için 45 yaşın üzerinde olma, kedileri sevme ve çok sosyal olmayan kedilerin dilinden anlama gibi şartlar aranıyor.