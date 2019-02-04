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Keçiboynuzunu yoğurtla karıştırıp tüketmenin inanılmaz faydaları

Keçiboynuzunu yoğurtla karıştırıp tüketmenin inanılmaz faydaları

Dünyanın en sert çekirdeğine sahip olan keçiboynuzunu yoğurtla karıştırınca insan vücuduna inanılmaz fayda sağladığını biliyor muydunuz? İşte daha önce duymadığınız karışımın faydaları...

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 13:10 - Güncelleme: 04-02-2019 13:10

Ayrı ayrı tüketildiğinde insan vücuduna oldukça yarar sağlayan keçiboynuzu ve yoğurt ikilisinin karışımından bambaşka sonuçlar çıkıyor. Eski çağlardan beri öğütülüp bitkisel tedavide kullanılan keçiboynuzu çekirdeğinin insan sağlığına olan faydalarına daha fazlasını eklemek istiyorsanız yoğurtla karıştırıp tüketin.

Peki özellikle kadınların faydalandığı keçiboynuzu ve yoğurt karışımının insan vücuduna yararları nelerdir? İşte mucize karışımın faydaları...

- Yaşlılarda sıklıkla yaşanan kemik erimesini engeller. Aynı zamanda güçlü bir kalsiyum içerdiğinden gelişim çağındaki çocuklarında tüketmesi gerekir.
- Üst solunum yolları ile ortaya çıkan boğaz ağrısı ve balgamında kısa sürede atılmasını destekler. 
- Midenin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda sindirimi kontrol ederek ishal ve kabızlık gibi sorunların yaşanmasını önler.
- İki ay boyunca düzenli tüketildiğinde kan hücrelerini artırarak vücudun direncini artırır.
- Vücudumuzun önemli organları arasında yer alan akciğerleri temizler. Özellikle kötü alışkanlıkların neden olduğu deformasyonları giderir.

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