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Kebapçıda kavga etmişti! Fatih Terim'in cezası belli oldu

Kebapçıda kavga etmişti! Fatih Terim'in cezası belli oldu

İZMİR Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu, darp ettiği iddiasıyla ''basit yaralama'' suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 15:35 - Güncelleme: 10-01-2019 16:12

Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz 2017'de, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahaddin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu, darp ettiği iddiasıyla ''basit yaralama'' suçundan hakkında dava açılan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi. 

Gazeteci Atilla Türker, geçtiğimiz aylarda ulaştığı her iki ismin de ifadelerini köşesine taşımıştı. İşte o kavgada yaşanan olaylar ve verilen ifadeler...

Selahattin Aydoğdu'nun kendisine küfür ettiğini ve bu yüzden tokatladığını söyleyen Fatih Terim'in ifadesi şöyle: "Evime misafir geldiğinde ücretiyle kebap yapmak suretiyle hizmet aldığım, beni gördüğü yerde 10 metre uzaktan önünü ilikleyip müsaade almadan masaya oturamayan ve bu surette tanıdığım Selahattin Aydoğdu isimli şahsı sorunu çözmek ve tarafları uzlaştırmak için aradım. Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde 'Erkeksen buraya gel, gelmeyenin anasını s........' diyerek telefonu kapadı. Bunun üzerine ana gibi kutsal bir varlığa edilen bu galiz küfür nedeniyle çok sinirlendiğimden kendisini iki defa aradım fakat telefonlarımı zannediyorum korkudan açmadı. Bunun üzerine yanımda damatlarım ile arabaya atlayarak 3 saatte Alaçatı’daki dükkana gittik. Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'Beni çağırıyordun Selo, geldim' dedim. O benim oraya geleceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek ‘Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım' dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım."

"FATİH TERİM BENİ DARP ETTİ"
Olayın ertesi günü Fatih Terim'i dövdüğünü iddia eden Selahattin Aydoğdu'nun ifadesi ise şöyle: "Fatih Terim, damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, 'Ben geldim' dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den davacı ve şikayetçiyim. Benim bu yaşanan olaylardan dolayı iş yerimin imajı zedelenmiştir. 25 yıllık prestijimi olumsuz etkilemişlerdir, bu konuda da davacıyım."

BAHÇEKAPILI: SADECE TOKATLADI
Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı: "Kayınpederimin, Selahattin Aydoğdu'yu tokatlaması dışında başkaca bir olay yaşanmamıştır"

Aşcı Deniz Horoz: "Özellikle Selahattin Aydoğdu isimli şahsa vurmak için sandalyeyi almadım. Kargaşa esnasında sandalye ile istemeden de olsa bu şahsa vurmuş olabilirim, hatırlamıyorum"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • istikrarlı olun 10 Ocak 2019 17:53 Hani kebapçı bizim TERİM'i dövmüştü güya. Kıs kıs gülüp,selo adına sevinen Kanatsızlar ne oldu? Gerçekler ortaya çıkınca cezayı az mı buldunuz? Valla olmuyor bir böylesiniz bir şöyle ayıp çok ayıp.

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KİMDİR ?
Fatih Terim
FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, defans (Libero) mevkiinde oynayan İmparator lakaplı ve Commendatore ünvanlı Türk teknik direktör ve eski futbolcu Adana'nın Avşar boyundandır 1953 yılında Adana'da doğan Terim, futbola Adana Demirspor'da başladı. 2. T

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