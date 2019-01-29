Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

BALIKESİR'de Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Kazdağları'ndaki Şahinderesi Kanyonu cam seyir terasının 2020 yılında hizmete gireceği açıklandı.

Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi işbirliği ile hazırlanan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından başarılı bulunarak hibe desteği kazanan proje ile Şahinderesi Kanyonu'na cam seyir terası yapılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı çalışmalar hakkında bilgi vermek için ziyaret eden Kazdağı Milli Park Şefi Yasir Özerhan, projeye sahip çıkan Kaymakam Sırmalı'ya teşekkür etti.

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Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

Projenin koordinatörlüğünü Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü’nün yürüteceği, toplamda 2 milyon 437 bin liralık bütçeye sahip projeyle ilgili açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı, "GMKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında projemizin desteklenmesi bizi çok mutlu etti.

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Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

Bizler, Edremit ilçemizin sahip olduğu tüm turizm potansiyelleriyle birlikte önemli bir destinasyon olduğunu bilinciyle, turizmin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı yürütme gayreti içerisindeyiz.

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Kazdağları'na cam seyir terası yapılacak

Özellikle ilçemizde yılın 12 ayında turizm yapılabilmesine önemli bir katma değer sağlayacak Cam Seyir Terası Projemiz; ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi hedeflediğimiz projemiz kapsamında Kazdağları'mızın tanıtımını da yapmış olacağız" dedi.

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