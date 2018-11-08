Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

TEM Ototyolu'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedini yoldan geçenler fark etmedi.

Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

TEM Ototyolu'nda, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişiye araçlar çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedini yoldan geçenler fark etmedi. Uzun süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Polis, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı.

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Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

Kaza, saat 19.40'ta Hadımköy TEM Otoyolu gişeler yakınında Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz 1 kişi, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

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Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. Yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedi üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Ceset parçalarını fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

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Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 100 metrelik alandan ceset parçaları topladı.

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