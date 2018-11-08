Kazayı kimse fark etmedi üzerinden yüzlerce araç geçti!

Bu sırada seyir halindeki araçlar bu kişiye çarptı. Yoldan geçen ve sürücülerinin fark etmediği birden çok araç, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cesedi üzerinden geçti. Uzun bir süre üzerinden araçların geçtiği ceset parçalara ayrıldı. Ceset parçalarını fark eden bir TIR sürücüsü, aracıyla yolu kapatıp polise haber verdi.

