Kazaya karışan buzağı 18 aydır gözaltında

ERDAL Dumlu’nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, 18 Ağustos 2016’da Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan dört aylık dişi buzağıya çarptı.

Kazada, otomobil hasar görürken, araç sahibinin eşi Selma Dumlu’nun kolu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Polis, kazanın yerinin çevresindeki aramalarına rağmen buzağının sahibine ulaşamadı. Yaralı buzağı, cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde muhafaza altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen buzağı, Veteriner Hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi.

ARAÇ SAHİBİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Dumlu çifti de mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete ve savcılığa müracaat ederek buzağıyı kazaya sebebiyet verecek şekilde serbest bırakan sahibinden davacı ve şikâyetçi oldu.

Soruşturma başlatan cumhuriyet savcısı, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar yediemin tayin edilen belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmasını kararlaştırdı.

Bu kararın ardından buzağı, yaptırılan ahırda belediye görevlilerince özenle besleniyor. Zaman zaman barınağın bahçesinde tel örgülerle çevrili alanda dolaştırılan inek, yaklaşık 18 aydır yaşamını burada sürdürüyor.

İneğin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, ineğin adli süreç dolayısıyla barınakta bakıldığını belirterek “İnek şu an barınağımızdaki ahırımızda hayatını idame ediyor. Yemesi içmesi, sağlığını, bakımını arkadaşlarla yürütüyoruz. Tel örgülerin dışına çıkması yasak” dedi.