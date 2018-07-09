Kazanın acı bilançosunu Bakan Akdağ açıkladı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tren kazasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek "Dün 17.20 sıralarında Çorlu'da aşırı yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir yaralılarımıza müdahale devam etmektedir" dedi.

Yaralıların durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Kaza sonrası hastanelerimize müracaat sayısı 338 bunlardan 194 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şuan müşahede altında" ifadesini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çalışmaların ve incelemelerin devam ettiğinin altını çizerek "Adli ve idari çalışmalar devam ediyor. Yılda 1 kez yapılası gereken kontrol Nisan ayında yapılmış. Ayrıca yol boyunca şeflerimiz kontrollerini yapar ve şeflerine bildirirler. Saat 14.20 ile 15.30 arasında metrekareye 32 kilogram yağış düşmüş bu da o menfezin şişmesine neden olmuş ve tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürerek boşluk oluşmasına neden olmuştur. Burada boşluk olmasına rağmen pek gözükme şansı yok, lokomotif geçtikten sonra durum fark edilmiştir" şeklinde konuştu.

  • Güncel 09 Temmuz 2018 08:57
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