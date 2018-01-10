Kazandıkları parayı nereye yatırıyorlar?

Ünlüler attıkları her adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Ama görünüşe göre bu onlara gelecek için fazla güvence sağlamıyor. Filmlerden kazandığı parayı kimi mandıraya yatırıyor, kimi bebek bezine. Şarapçılık yapan da var gece kulüplerine striptiz direği satan da. Peki ekranın en çok aranılan oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün'ün kazandıklarıyla hangi alanda yatırım yaptığını biliyor musunuz? İşte "paraya para demeyen" yerli ve yabancı ünlülerin ticaret serüveni. Ya da bir başka deyişle ünlülerin ek işleri. Tuba Büyüküstün, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıdı. Dizi ve sinema filmlerinden kazandığı tüm gelirini ‘Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri’ ve ‘İstron Elektronik Teknolojileri’ adlı iki firmaya yatıran başarılı oyuncu, annesi ve babasıyla kurduğu şirketin yurtdışına açılmasını sağladı. Güzel oyuncu aynı zamanda kazancının bir bölümünü de emlak yatırımları için harcıyor.

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Ünlüler attıkları her adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Ama görünüşe göre bu onlara gelecek için fazla güvence sağlamıyor. Filmlerden kazandığı parayı kimi mandıraya yatırıyor, kimi bebek bezine. Şarapçılık yapan da var gece kulüplerine striptiz direği satan da. Peki ekranın en çok aranılan oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün'ün kazandıklarıyla hangi alanda yatırım yaptığını biliyor musunuz? İşte "paraya para demeyen" yerli ve yabancı ünlülerin ticaret serüveni. Ya da bir başka deyişle ünlülerin ek işleri. Bergüzar Korel'in Cihangir'de bir kurabiye dükkânı var. Burası aynı zamanda bir kafe gibi de hizmet veriyor.

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Ünlüler attıkları her adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyor. Ama görünüşe göre bu onlara gelecek için fazla güvence sağlamıyor. Filmlerden kazandığı parayı kimi mandıraya yatırıyor, kimi bebek bezine. Şarapçılık yapan da var gece kulüplerine striptiz direği satan da. İşte "paraya para demeyen" yerli ve yabancı ünlülerin ticaret serüveni.

Muazzez Ersoy, İstanbul'un Maltepe semtinde bir kebapcı dükkânının sahibi.

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