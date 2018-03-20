Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

Birbiri ardına final haberleri gelen ve iddialı dizileri yayınlanmaya hazır bekleyen FOX TV bir yapıma daha final yaptıracak. Ekranların artık klasikleşen ve FOX TV'nin final yaptırması gündem de olan o proje hangisi? FOX TV kime final yaptıracak?

Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

Bir programı veya bir diziyi çok izleyip, çok bağlanmamak gerek şu dönemde. Öyle ki peşi sıra gelen final ve yayından kaldırma haberleri izleyici şoke ediyor. Bunu en çok yapanlardan biri de FOX TV. Malumunuz bir dönem reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen ancak yayınlanan son sezonu ile olduk kan kaybeden ve gün değişikliğine gidip ardından final yapan Kalbimdeki Deniz, bu furyanın son kurbanı olmuştu. Ancak yetmedi...

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Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

Şevkat Yerimdar'da 30 Mart'ta final yapacak. Yaz dizisi olarak başlayan ve yine reytinglerin tepesinden inmeyen bir dizi olan ŞEvkat Yerimdar yine son dönemde oldukça ivme kaybetmiş senaryo kısır bir hale gelmiş ve bu süreç final yaptırmaya kadar gitmişti. Baştada belirttiğimiz gibi Şevkat Yerimdar 30 Mart'ta final yapacak...

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Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

FOX TV yine de finallere doymuyor. Şimdi de FOX TV'nin ideal bir dizi bulursa bir yapımı daha yayından kaldırması gündem de. Bu yapımı duyunca çok şaşıracaksınız...

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Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

İlker Ayrık’ın sunumu ile ekranlarımızı süsleyen Yaparsın Aşkım program için tehlike çanları çalmaya başladı. Çarşamba akşamları Fox Tv ekranlarını dolduran Yaparsın Aşkım programı özellikle Atv’nin yeni fenomen dizisi Sen anlat Karadeniz’in yayına girmesinden sonra sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

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