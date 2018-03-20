Kazan kaynıyor FOX TV ona da final yaptırıyor çok şaşıracaksınız!

Bir programı veya bir diziyi çok izleyip, çok bağlanmamak gerek şu dönemde. Öyle ki peşi sıra gelen final ve yayından kaldırma haberleri izleyici şoke ediyor. Bunu en çok yapanlardan biri de FOX TV. Malumunuz bir dönem reyting sonuçlarının zirvesinden düşmeyen ancak yayınlanan son sezonu ile olduk kan kaybeden ve gün değişikliğine gidip ardından final yapan Kalbimdeki Deniz, bu furyanın son kurbanı olmuştu. Ancak yetmedi...