Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

Orta Asya ülkesinde bir otobüsün alev alması sonucu içindekiler feci şekilde can verdi, yalnızca beş kişi kurtuldu. Hayatını kaybedenlerin hepsi Özbekistan vatandaşı.

Kazakistan'da bir otobüsün yanması sonucu 52 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, hareket halindeki aracın alev alması sonucu ortaya çıkan cehennemden yalnızca beş kişinin kurtulabildiğini açıkladı. Otobüs ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe'de yerel saatle 10.30'da yandı. Aktöbe Özbekistan sınırına hayli yakın bir konumda. Ölenlerin tümünün Özbekistan vatandaşı olduğu bildiriliyor. Feci şekilde hayatını kaybedenler, Kazakistan'dan Rusya'ya çalışmaya giden göçmen Özbek işçiler.

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